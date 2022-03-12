Украина делала все для поиска альтернативного пути - противоракетной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие трагические события могут способствовать принятию решения о закрытии неба.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он отметил:

"Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира ...они будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это случится с ними. И до этого момента никто небо закрывать не будет. У меня такое ощущение. Я никому не желаю этого точно и мы не хотим этого. И мы не хотим, чтобы весь мир, вся Европа почувствовала, как нам больно".

Зеленский подчеркнул, что у политиков есть опыт и они должны такие вещи понимать еще до того как станет больно народу и делать что-то.

При этом он акцентировал, что у партнеров Украины есть возможность это сделать - закрыть небо.

Президент отметил, что закрыть небо можно и благодаря противоракетной обороне, которую можно поставить в Украину.

При этом отметил, что наша страна "нашла в каких странах мира она есть, подробно до складов" и готова была за это заплатить и последние деньги из бюджета.

"Мы не просто просили: "Помогите нам, дайте нам, пожалуйста". Потом мы понимали, что для людей сложно просто предоставить иногда. Мы говорили мы готовы это купить. Мы готовы взять кредиты, мы готовы извлечь последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", - рассказал Зеленский.

При этом подчеркнул, что Украина готова заниматься транспортировкой:

"Мы готовы привезти. ... Мы делали много всего, чтобы ответить на вопрос альтернативы закрытия неба... Нам говорили: "У нас нет пилотов". Мы нашли пилотов, которые готовы быть гражданами нашего государства, чтобы нам помочь. То есть сам народ, который живет во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытия неба. Все готовы, но не те, кто должен решать этот вопрос. Это к сожалению", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему они не будут закрывать небо над Украиной. Он отметил, что страны-члены ответственны за то, чтобы исключить обострение войны России за пределами Украины. В Альянсе опасаются, что это приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что позиция Организации Североатлантического договора (НАТО) не вызывает уважения.

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