С Кернесом простились в Харькове / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Жена Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили, Оксана Гайсинская опубликовала трогательное видео с церемонии прощания с мужем.
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Запись появилась в среду вечером на странице Гайсинской в Instagram.
"Спи, мой хороший", - коротко написала она.
На видео видно, как прошла церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе Харькова, прощание в одном из театров города и похороны на кладбище.
Смерть Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
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