Харьковский городской голова скончался в Германии в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Жена Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили, Оксана Гайсинская опубликовала трогательное видео с церемонии прощания с мужем.

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Запись появилась в среду вечером на странице Гайсинской в Instagram.

"Спи, мой хороший", - коротко написала она.

На видео видно, как прошла церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе Харькова, прощание в одном из театров города и похороны на кладбище.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: УНИАН