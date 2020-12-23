Гроб мэра Харькова Геннадия Кернеса перевезли в Харьковский национальный театр оперы и балета, там проходит церемония прощания.
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Фото с улиц Харькова и с самой церемонии публикует Telegram-канал «Харьков сейчас».
Отмечается, что на похороны прилетят нардеп Вадим Новинский, экс-нардеп Виталий Хомутынник, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты из Одессы Дмитрий Танцюра и Олег Этнарович. На фото также можно заметить экс-нардепа Евгения Мураева.
С утра состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском соборе. Церемония прощания в Оперном театре продлится до 13:00.
Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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