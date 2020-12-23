После отпевания тело мэра доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета, где состоится прощание.

В Благовещенском соборе Харькова началась церемония отпевания городского головы Геннадия Кернеса. Трансляцию церемонии запустили на Youtube.

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Как сообщает Newsroom, попасть в храм могут лишь близкие усопшего, там дежурит полиция. Но у самого Собора церемонию транслируют на большом экране. Там же начали собираться харьковчане.

После отпевания тело мэра доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета, где состоится прощание. Его планируют провести с 09:00 до 13:00. Похоронят Кернеса на почетной аллее городского кладбища №2. Место погребения расположено рядом с могилой убитого губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: Дмитрий Захаров