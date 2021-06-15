Накануне президент Украины отмечал, что Россия медлит в организации встречи.

В Кремле сообщили, что организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не сдвинулась с мертвой точки.

Слова заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака приводит Telegram-канал агентства «РИА Новости».

«Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет, сообщил Козак», – говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Путина: подробности

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

Читайте такжеПутин объяснил присутствие российских войск у границ Украины22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса».

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение получил руководитель ОП Андрей Ермак.

Позже Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан.

Тем временем в Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречи Зеленского и Путина.

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Автор: Катерина Шварц