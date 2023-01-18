Он подчеркнул, что НАТО - это лучшая гарантия безопасности для Украины.

Россия борется за то, чтобы путь Украины к НАТО не был коротким.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время участия в онлайн-режиме в сессии "Восстановление безопасности и мира" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума (WEF) в швейцарском Давосе.

Он подчеркнул, что Украина видит, как Россия пытается усиливаться и готовиться к реваншу.

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"Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и против цивилизованного подхода к жизни", – убежден Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины одним из приоритетов является получение гарантий безопасности от подобной агрессии в будущем, поскольку наше государство пока не является членом НАТО. И это один из пунктов предложенной им украинской формулы мира.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. Россия также это понимает и борется за то, чтобы путь Украины в НАТО не был коротким. Но я осознаю, что мы на этом пути. НАТО - это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего для наших детей. Однако мы уже предложили – пока мы еще на этом пути – гарантии безопасности для нашего государства.

Украина и НАТО детали сотрудничества

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в Давосе значительно увеличить поставки вооружения для Украины.

Он приветствовал решение Великобритании отправить танки Challenger Киеву и отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и брони, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что существующая оружие будет продолжать функционировать.

Генсек НАТО добавил, что ситуация на фронте стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в восточном городе Бахмут продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.