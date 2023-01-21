Президент Молдовы отметила, что сейчас "нейтральный" статус страны закреплен в конституции, однако военная агрессия РФ против Украины подталкивает государство к более широкому альянсу.

Президент Молдовы Майя Санду допустила присоединение государства к Североатлантическому альянсу (НАТО) на фоне постоянной угрозы, которую представляет собой страна-соседка Российская Федерация.

В комментарии Politico Санду отметила, что сейчас "нейтральность" молдавского государства закреплена в его конституции, однако из-за военной агрессии РФ против Украины в стране начались активные дискуссии по поводу присоединения к более широкому альянсу - НАТО.

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Можем ли мы это сделать сами или нам следует быть частью большего альянса", - сказала она.

Видео дня

Политик акцентировала, что подобные решения внутри страны должны приниматься исключительно демократическим путем.

Также Санду раскритиковала риторику Кремля, который через свои пропагандистские каналы убеждает общество в том, что "нейтральность" равносильна полной военной беспомощности страны, а любые разговоры о присоединении к НАТО или усилении собственной обороны якобы оспаривают "мирные" настроения того или иного государства.

"Молдова – мирная страна и не начинала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает отсутствие необходимости инвестировать в оборонный сектор и позволяет ничего не работать для собственной защиты, но это неправильно", – сказала она.

В этом контексте политик подметила, что сейчас Молдова "очень уязвима" к российской пропаганде и дезинформации. Однако если сравнивать ситуацию с Украиной, то риски Молдовы несоизмеримы с той ценой, которую сейчас платят украинцы в войне с РФ.

Отношения Молдовы и РФ из-за войны с Украиной ухудшились

Напомним, что Молдова достаточно часто становится невольной жертвой российской агрессии из-за боевых действий, которые Кремль ведет против Украины. Буквально 14 января на территорию страны упала боевая часть ракеты во время массовой ракетной атаки на Украину.

Ранее глава Молдовы заявила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором", комментируя возможность переговоров с российскими властями.

Сейчас страна сталкивается с постоянным давлением со стороны Кремля, который опасается улучшения отношений Молдовы с Западом. Недавно замминистра иностранных дел России Михаил Галузин угрожал Молдове "катастрофой" из-за ее сотрудничества с Альянсом.

Вас также могут заинтересовать новости: