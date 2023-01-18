Идея нейтральной Украины уже не имеет смысла, считает он.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после установления мира.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он сказал, что, хотя и был против вступления Украины в НАТО до вторжения России, теперь считает это "желаемым результатом", пишет UnHerd.

По его словам, ранее он боялся, что вступление Украины в Североатлантический Альянс приведет к войне с Россией.

Видео дня

"Теперь, когда процесс вышел на этот уровень, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. И в конце процесса, который я описал, он должен быть гарантирован НАТО в любых формах, которые может развить НАТО, но я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом", - сказал экс-госсекретарь.

Заявления Киссинджера о войне

Как сообщал УНИАН, в декабре Киссинджер предложил начать переговоры о мире с Российской Федерацией, чтобы уменьшить риск новой мировой войны.

В Офисе президента ответили, что он не понимает сути этой войны и повторяет нарративы российской пропаганды.

Еще в мае Киссинджер предлагал Украине пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки.

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал его "давосским паникером". Ответил и президент Украины Владимир Зеленский: "Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а 1938-й".

Вас также могут заинтересовать новости: