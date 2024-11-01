Трамп постоянно повторяется, когда говорит об Украине в своих интервью и выступлениях, и на протяжении многих лет он настроен враждебно. Эта вражда не могла не заинтересовать американских журналистов и политологов. И в недавнем расследовании New York Times приводится хронология того, как формировалось такое отношение.

Исходная точка - 28 января 2017 года. Трамп лишь неделю занимает пост президента. Он созванивается с Путиным, первым поднимает вопрос Украины, и… просит совета - узнает мнение Путина об Украине! Просто вдумайтесь: президент США просит совета у российского диктатора по поводу страны, с которой Россия уже три года находится в состоянии войны!

Путин, конечно, радостно выдает монолог об украинской коррупции. То есть, чемпион по коррупции рассказывает про украинцев… И в тот же день Трамп позвонил в Германию, говорил с Ангелой Меркель. Она попыталась объяснить, почему Америка и Европа поддерживали Украину, что нужно продолжать противостоять российской агрессии. Но Трамп резко прервал разговор. Ему это было уже не интересно.

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Следующий виток антиукраинских настроений был замечен у Трампа через год, в феврале 2018-го. Тогда Путин публично объявил, что на самом деле не Россия, а Украина вмешивалась в американские выборы на стороне одного кандидата (женского пола). Заявление это, как мы думаем, прозвучало специально для Трампа…

Здесь нужно немного рассказать о психологии Трампа и напомнить, что его победа на выборах президента США стала большой неожиданностью. Все прошло честно, но несколько наших разведывательных управлений начали говорить, что именно Россия вмешалась в американские выборы на стороне Трампа. И с этим у него есть две проблемы.

Во-первых, он боится расследования (спецпрокурор Роберт Мюллер нашел несколько контактов между работниками компании Трампа и российскими агентами). Во-вторых, его бесит, когда люди говорят, что он победил не сам.

Еще один момент - у него нарциссическое расстройство личности. Как иллюстрацию этого, приведу цитату из его недавнего выступления в Северной Королине: "Президент Украины находится в нашей стране, и он делает грязные заявления в адрес вашего любимого президента, меня"…

И вот, на эту почву Путин подбрасывает идею, что на самом деле это не Россия вмешалась в выборы на стороне Трампа, а Украина помогала Клинтон.

Учитывая, что для Трампа не существует фактчекинга, а правда для него – это то, что ему выгодно в конкретный момент, он эту идею подхватил. И когда позже, в мае 2018-го встречался с Лавровым, то уже начал расспрашивать его про отношения между Украиной и Хиллари Клинтон.

Проходит еще несколько месяцев, Трамп в Гамбурге встречается с Путиным. Сообщает, что его администрация хочет передать Украине оружие и спрашивает: "Что ты об этом думаешь?". История звучит как плохой анекдот. А российский "эксперт по коррупции" снова объясняет, что Украина — коррумпирована. И в этот раз еще добавляет, что РФ обязана защитить русскоязычное население на востоке Украины от… "этнических чисток".

Я гарантирую, что если бы после этой встречи у Трампа была бы пресс-конференция, то на вопрос о войне он бы просто повторил слова Путина.

В итоге, летом 2019-го Трамп единолично заблокировал пакет от Конгресса на $391 миллион, из них $250 миллионов военной помощи. И эта история повторится, когда Трамп фактически заблокирует помощь для Украины с августа 2023 года по апрель 2024-го.

К слову, проукраинские трамписты до сих пор доказывают, что именно Трамп дал Украине "Джавелины". Конечно, не дал, а разрешил продать. Через "не хочу". 37 установок и 210 ракет в 2018 году на общую сумму $47 миллионов. Без права размещения на Донбассе. Но если послушать трампистов, Украина воюет этими "трамповскими "Джавелинами"" по сей день...

Кроме этого, журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" также пишет о контактах между Трампом и Путиным. Он описывает, как в начале пандемии COVID-19 Трамп секретно передал Путину для личного пользования несколько машин компании Abbott (они тестировали на COVID-19). В те дни никто не знал, как бороться с пандемией, машин не хватало, тестов не хватало. Эти машины должны были работать в американских больницах, а их передали лично Путину, который очень боялся заразиться.

Сложно объяснить такой поступок. Разве что, можно сказать, что Трамп очень любит Путина, явно ему завидует. Он хочет иметь ту же власть, что Путин в России… Учитывая, что у таких лидеров мафиозное мышление, то это - жест: "Мы - свои люди. У нас все по понятиям". А то, что в США умирают от ковида, как бы, вообще не волновало…

Боб Вудворд пишет, что даже после того, как Трамп покинул Белый дом, он секретно разговаривал с Путиным не менее семи раз. Были ли в этих разговорах манипуляции, заставившие его регулярно повторять фразу: "Закончу войну за 24 часа"?.. То, что у Путина на уме, вполне может быть у Трампа на языке.

Дмитрий Абрамсон, политический обозреватель, США