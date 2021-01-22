Ранее омбудсмен заявляла, что речь идет о 9 человек.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев.

Об этом омбудсмен сказала в комментарии Радио Свобода.

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"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильна. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, что якобы (передавать – ред.) будут через Майорск (КПВВ «Майорское» – ред.), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк – Луганск – Ростов-на-Дону – Минск. Потом нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску», – сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации о передаче пока нет.

Возможно возвращение пленных из ОРДЛО

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве председателя политсовета партии "оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства "ЛДНР" о намерении передать часть удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц. Впоследствии она сообщила, что подтверждено два маршрута, по которым может состояться процесс передачи, - через КПВВ «Майорское» и по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Однако, по ее словам, данные о количестве лиц постоянно меняются.

22 января Кравчук заявил, что процесс передачи удерживаемых лиц Медведчуку остановлен.

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Автор: Светлана Закелова