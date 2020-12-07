При этом представитель фракции уточнил, что депутаты "КМКС" будут участвовать в следующих заседаниях.

Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва, протепредставители Партии венгров Украины "КМКС" покинули его.

Читайте такжеУкраина не настроена "политически воевать" с Венгрией – МИДКак сообщает местное издание mukachevo.net, перед голосованием, представитель "КМКС" заявил, что из-за политических преследований они не будут голосовать за председателя областного совета.

При этом представитель фракции уточнил, что депутаты "КМКС" будут участвовать в следующих заседаниях.

Местные выборы на Закарпатье

На выборах в Закарпатский облсовет 25 октября Партия венгров Украины набрала 11,60% голосов и получила 8 мандатов из 64.

Скандал с венграми на Закарпатье: что произошло

В ноябре в Закарпатской Facebook-сообществе выложили видео, на котором депутаты Сюртовской ОТГ пели после принесения присяги, 21 ноября, национальный гимн Венгрии. В посольстве сказали, что граждане пели не гимн, а молитву, ставшей в стране гимном.

30 ноября сотрудники Службы безопасности провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек. Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины. В свою очередь, МИД Венгрии призвал ОБСЕ направить в регион своих представителей.

Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились на фоне информации о попытках венгерской стороны вмешиваться в украинские местные выборы.

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Автор: УНИАН