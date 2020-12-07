Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не выразили поддержки венгерскому коллеге.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании Совета Европейского Союза, но никто не отреагировал из других министров стран-членов ЕС.

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Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

«Венгерский министр иностранных дел поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Никто больше не отреагировал на это», - написал Йозвяк.

Кризис между Украиной и Венгрией

30 Ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также в еще нескольких людей.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров Венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков, проведенных Службой безопасности Украины в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг надеется что Венгрия и Украина смогут урегулировать двусторонние проблемные вопросы.

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Автор: Виталий Саенко