МИД попросит проверить законность визита венгерского министра на Закарпатье перед выборами

Министерство иностранных дел обратится в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации с участием венгерских чиновников в мероприятиях по поддержке кандидатов в народные депутаты Украины.

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Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД по поводу посещения Закарпатской области Украины главой внешнеполитического ведомства Венгрии.

«Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля 2019 года посетил г. Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий», - отмечается в сообщении.

В официальной ноте Посольства Венгрии в Украине указано, что этот визит П.Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины Василия Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В то же время, в МИД напомнили, что пунктом 1 части первой статьи 74 закона «О выборах народных депутатов Украины» предусмотрено, что участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам и лицам без гражданства, в том числе в публичных мероприятиях, которые проводятся в поддержку или при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.

«В свою очередь, статья 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления страны пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в МИД призвали венгерских чиновников не участвовать в мероприятиях, которые могут расцениваться как агитационные.

И.о. министра иностранных дел Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

В частности, обеспокоенность украинской стороны вызвала недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку вышеупомянутого и других кандидатов в народные депутаты.