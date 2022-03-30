По словам Подоляка, "все, что нужно было подготовить в рамках переговорного процесса, подготовлено" и сейчас должно пройти апробацию с российской стороны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, для чего нужна встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

""Для того, чтобы мы уже как–то выходили на какие-то решения конкретные, чтобы остановить войну, то надо уже переходить в формат двусторонних президентских переговоров", - заявил он.

По словам Подоляка, "все, что нужно было подготовить в рамках переговорного процесса, подготовлено" и сейчас должно пройти апробацию с российской стороны.

"Мы, соответственно, можем готовиться к встрече президентов. Но конкретной даты, безусловно, нет, потому что это – логистический процесс", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что референдум по договору о международных гарантиях безопасности для Украины может состояться лишь после вывода из Украины российских войск.

"Самое важное - то, что мы перешли к прагматике - это ключевое", - отметил Подоляк и добавил, что Украина должна иметь союзников, которые будут стоять рядом, когда стране нужна будет помощь. Он напомнил, что предлагается заключить юридически зафиксированный договор о гарантиях безопасности для Украины, где будут указаны страны-гаранты, которые возьмут на себя международные юридические обязательства.