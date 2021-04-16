Президент Владимир Зеленский объяснил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате «с глазу на глаз» затянулись из-за того, что поднималось большое количество вопросов, в частности относительно возможного вступления Украины в ЕС и НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
«Затянулась наша встреча именно потому, что поднимались именно эти вопросы (вступления Украины в ЕС и НАТО - УНИАН) и очень много вопросов. Вопросы все сложные. Хочется задать все вопросы», - заявил Зеленский.
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«Украина - мощная настойчивая страна, которая хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы. Не все так быстро в жизни происходит, поэтому эта встреча затянулась», - добавил президент.
Как известно, ранее СМИ сообщали, что украинско-французские переговоры в расширенном составе, запланированные в рамках визита Владимира Зеленского в Париж, пришлось отменить из-за того, что на них не осталось времени: его полностью забрали переговоры Зеленского и Макрона в формате "с глазу на глаз".
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