Личные переговоры президентов Украины и Франции затянулись настолько, что от одного из форматов встречи пришлось отказаться.
Читайте такжеВ Париже в Елисейском дворце проходит встреча Зеленского и Макрона (фото)
Об этом со ссылкой на источники сообщает "Европейская правда".
Сообщается, что пришлось отменить переговоры в расширенном составе, ведь на них не осталось времени: его полностью забрали переговоры президентов Зеленского и Макрона в формате "с глазу на глаз".
"Встреча Владимира Зеленского с Эмануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу", - рассказал источник издания.
Как сообщается, перед визитом Зеленский говорил, что одной из ключевых тем разговора станет тематика конфликта с РФ.
После завершения двусторонних переговоров лидеров Украины и Франции к ним присоединилась лидер Германии.
"Уже сейчас идет встреча, к которой присоединилась канцлер Ангела Меркель в формате видеоконференции", – говорится в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский призвал РФ вернуться к дипломатическому разговору по Донбассу
- Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря - Зеленский
- Зеленский о вступлении Украины в НАТО: нельзя сводить все лишь к реформам
- Зеленский о возможном вторжении РФ: готовы к любым вариантам развития событий
- Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе в Москве
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram