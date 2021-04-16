В Париже в Елисейском дворце встретились Зеленский и Макрон.

Личные переговоры президентов Украины и Франции затянулись настолько, что от одного из форматов встречи пришлось отказаться.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что пришлось отменить переговоры в расширенном составе, ведь на них не осталось времени: его полностью забрали переговоры президентов Зеленского и Макрона в формате "с глазу на глаз".

"Встреча Владимира Зеленского с Эмануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу", - рассказал источник издания.

Как сообщается, перед визитом Зеленский говорил, что одной из ключевых тем разговора станет тематика конфликта с РФ.

После завершения двусторонних переговоров лидеров Украины и Франции к ним присоединилась лидер Германии.

"Уже сейчас идет встреча, к которой присоединилась канцлер Ангела Меркель в формате видеоконференции", – говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская