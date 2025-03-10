В издании считают, что результат переговоров может повлиять на ситуацию на фронте.

На переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии, которые состоятся уже 11 марта, украинской стороне придется сделать непростой выбор - пойти на болезненные уступки, чтобы продолжить получать американскую помощь или отказаться от предложений, из-за чего Киеву придется сражаться с Россией почти самостоятельно, пишет The Independent.

Украинские военные под Покровском и Купянском, а также в Запорожской, Харьковской и Сумской областях рассказали журналистам, что они видят значительное ослабление наступательного потенциала российских войск. Они уверены, что у них есть возможность уничтожить врага и одержать победу в этой войне.

Тем не менее оценка Белого дома не такая позитивная. В издании подчеркнули, что американская разведка говорит о том, что Украина проигрывает России на поле боя.

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Более того, именно США могут быть ответственны за то, что Москва начала получать преимущество. В издании напомнили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине, а затем перестал делиться разведданными с Киевом. Это привело к тому, что Россия начала наступление в Курской области.

Украинские бойцы же видят больше перспектив для того, чтобы одержать преимущество на фронте.

"Мы не проигрываем, а русские не выигрывают. Они замедляют темп, посылают в наступление гораздо более мелкие группы и не могут сделать никаких значительных шагов на востоке. Я не думаю, что у них есть такие возможности, как раньше, и они определенно используют гораздо меньше артиллерии. Они боятся наших беспилотников", - сказал журналистам командир одного из украинских батальонов, который воюет на восточном фронте.

В издании добавили, что сейчас распространяется мнение о том, что Украина в попытке вернуть военную помощь и разведданные от США может согласиться на прекращение огня в воздухе в ходе переговоров, которые пройдут в Джедде. Если это условие будет соблюдено, это приведет к освобождению от непрекращающихся атак российских беспилотников и ракет. Также это означает, что Украина не сможет наносить удары вглубь территории РФ.

В разговоре с журналистами украинские военные выразили обеспокоенность тем, что на встрече в Саудовской Аравии могут быть приняты решения, которые только навредят солдатам на поле боя.

"Мы привыкли к тому, что нас предают... Мы можем сражаться, это в наших генах, мы можем сражаться до последнего украинца - это не то, чего мы хотим. У нас были люди, которые предавали нас внутри страны и за пределами Украины", - объяснил военный из Третьей отдельной штурмовой бригады по имени Роман, который был ранен во время боя в Бахмуте.

Тем не менее он считает, что даже если США перестанут помогать Украине, Силы обороны все еще смогут победить врага.

"Это наша судьба. Я верю. Мы не в первый раз воюем в таких условиях", - подчеркнул военный.

Переговоры в Саудовской Аравии - важные новости

Ранее издание The Economist писало, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины. Если эти переговоры в Джидде потерпят крах, Украина вряд ли получит другой шанс.

Кроме того, СМИ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио уже вылетел в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной. Отмечается, что он будет продвигать главную идею президента США Дональда Трампа о быстром прекращении войны РФ против Украины.

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