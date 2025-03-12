Важные переговоры между украинской и американской делегациями в Джидде завершились совместным заявлением. Украина согласилась на предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию, при условии выполнения Россией соответствующих условий. США согласились немедленно возобновить предоставление разведывательной и военной помощи Украине, отменив предыдущую паузу в обмене разведданными и поддержке в сфере безопасности.

Украинское информационное пространство разделилось на две половины. Одни говорят: "Путин не пойдет на перемирие ни в коем случае", а другие: "Трамп определился, но пойдет на уступки". Давайте попробуем со всем этим разобраться.

Первое. План россиян по срыву переговоров руками украинцев на этом этапе провалился. Не окончательно, но сейчас точно провалился. И теперь мы заходим на поле "неизвестного". Что именно неизвестно?

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готов ли Трамп, в случае отказа россиян от переговоров, резко поднять ставки в нефтяном вопросе и начать реально блокировать нефтяной экспорт РФ;

готов ли Путин сказать Трампу "нет", особенно учитывая все еще наличие украинских войск на Курщине;

в какую игру будет играть Китай? Молчаливо наблюдать, или перейдет на сторону РФ (думаю, что первый вариант более вероятен, Китай в игру вступит чуть позже).

Путин понимает, что сказав "нет", он может потерять поддержку большой (основной) части Глобального юга, особенно учитывая роль Саудовской Аравии в переговорах. Это для Путина очень важно, учитывая его навязчивое желание стать третьим полюсом мира. Отдельно стоит напомнить, что неправильный шаг сейчас будет означать окончательную потерю возможностей для полицейского контроля на постсоветском пространстве, включая Беларусь.

Второе. В случае согласования на месячное перемирие, россияне будут делать следующие вещи:

Россия будет ставить невозможные условия, но их потуги будут зависеть, прежде всего, от решимости США вводить или не вводить нефтяные санкции;

Россия попытается расторговать "замирение", прежде всего, Ирана и Северной Кореи в обмен на уступки в вопросах Украины;

Россия будет поднимать ставки в своей сделке по полезным ископаемым (Напомню, их предложение Трампу заключается не только в совместной добыче, но и в посредничестве в продаже этих ископаемых в недружественные страны. Проще говоря, это десятки миллиардов в год уже сейчас);

Россия резко увеличит интенсивность информационных атак по всему миру. В Украине главное направление таких атак - хаотизация процессов (я уверен, что уже сегодня появится "темник" для россиян и полезных идиотов о том, что перемирие на месяц - это предательство).

Напоследок, в который раз хочу повторить: наша цель - сохранить максимальную субъектность государства, максимальное количество людей, максимальное количество территорий и обязательно выход к Черному морю. И не забывайте: переговоры, по сути, стартовали только вчера.

Вадим Денисенко, политолог