По мнению канцлера, прогресс переговоров в "нормандском формате" крайне затруднителен, однако работу стоит продолжать.

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что ситуация в Беларуси никак не повлияет на ход переговоров в «нормандском формате» для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению канцлера, прогресс переговоров в «нормандском формате» крайне затруднителен, однако работу стоит продолжать.

"Важно продолжать работу в «нормандском формате», хотя прогресс там крайне затруднителен. Это значит, что Германия и Франция помогают Украине в этом формате, и это важно... По моему мнению, «нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Беларуси", - сказала она.

В свою очередь Макрон поддержал слова Меркель, заявив, что решение конфликта на Донбассе нужно искать именно в «нормандском формате».

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - подчеркнул французский президент.

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Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции в отношении России.

«Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открытый с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», - сказал Зеленский.

Руководитель ОП Андрей Ермак предлагает коллегам из Германии, Франции и России провести встречу советников в «нормандском формате». Среди прочего, руководитель Ермак хочет обсудить вопрос возвращения к строгому соблюдению режима полного прекращения огня и проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

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Автор: Денис Прядко