Украинская делегация предложила оккупантам начать улучшение координационных механизмов по недопущению обстрелов со стороны НВФ и по содействию в проведении ремонтных работ.

Сегодня состоялись первые в 2021 году переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщила в Facebook Украинская делегация для участия в ТКГ, сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности.

Украинская делегация напомнила, что ее основные усилия "направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мерам, оговоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т.п.".

Также сообщается, что российская сторона настаивает на "совершенствовании координационного механизма предотвращения нарушений режима прекращения огня".

Читайте такжеАрестович назвал "наибольшее достижение" на переговорах по Донбассу в 2020 году

Украинская делегация предложила начать такое усовершенствование по двум актуальным вопросам, в частности: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января 2021 года; содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Отдельно сказано, что сегодня на переговорах удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьянку.

"Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьянке, которая была достигнута благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - подчеркивается в сообщении.

Вышеупомянутые вопросы будут конкретизированы во время совместного заседания ТКГ 21 января.

Нормандский формат: встреча советников

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко