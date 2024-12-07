По словам Фесенко, в середине команды Трампа еще не согласован общий подход.

"Мирные" переговоры по войне России против Украины могут начаться уже 20 января - в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он напомнил, что было много предположений, что все будет происходить очень быстро - в частности, в команде Трампа после выборов даже заявляли о намерении договориться о завершении войны еще до его инаугурации.

"Однако быстро стало понятно, что это вряд ли возможно. Главный вопрос в том, что внутри команды Трампа еще не согласован общий подход. В частности, нет единого мирного плана, есть определенные разногласия", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что сейчас нужно определиться, когда и как может начаться сам переговорный процесс. По мнению Фесенко, сначала это будут неофициальные консультации, которые могут состояться в ближайшие недели, и если до рождественских праздников удастся договориться о месте, времени и формате переговоров, тогда, возможно, в январе после новогодних праздников "этот процесс начнется более официально".

"То есть начнут работу новый состав Палаты представителей США, Сената и официальное признание победы Трампа на выборах. В середине декабря в Вашингтоне должно состояться заседание коллегии выборщиков, которые засвидетельствуют победу своими голосами. После этого Сенат в начале января утвердит результаты. Затем начнется подготовка к инаугурации Трампа и передача дел от администрации Байдена. И уже в январе могут быть попытки выйти на неофициальные переговоры", - прогнозирует политолог.

Он также напомнил, что есть сообщения со стороны пресс-секретаря Трампа еще с ноября о том, что они планируют начать соответствующие переговоры 20 января.

"Однако здесь есть нюансы. Идеальный сценарий (хотя он и маловероятен) - это когда 20 января объявят о переговорах, а через несколько дней заявят, что "благодаря Дональду Трампу установлен мир в Украине", - резюмировал Фесенко.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

На днях The Wall Street Journal сообщило, что Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. По данным издания, Киев пытается решить разногласия по вопросу урегулирования войны еще до вступления Трампа в должность.

Также УНИАН сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ. По его убеждению, Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры с Россией.

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