Министр озвучил причины этой проблемы.

Европейский Союз действительно может не успеть передать Украине к марту 2024 года 1 миллион артиллерийских снарядов.

Данные СМИ подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона. "К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и много мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", – сказал он.

По его словам, Евросоюз имеет политическую волю продолжать поддерживать Украину, а настоящей преградой для выполнения обещания является плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество "несинхронизированных вещей".

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"Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий", - добавил он.

Миллион боеприпасов для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Европейский Союз утвердил решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев. Снаряды должны предоставлять из запасов стран-членов, а затем - через совместные закупки и за счет увеличения производства.

На днях Bloomberg сообщил, что Европейская служба внешнеполитической деятельности признала неспособность достижения необходимого количества поставок к началу весны следующего года. По данным журналистов, на данный момент им удалось поставить Украине лишь 30% от плана.

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