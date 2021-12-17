По словам командующего ВМС, все катера будут оснащены вооружением производства США.

На катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа в интервью информационному агентству "АрміяInform".

"Что касается установления вооружения. Конечно, вооружение, которое установлено на "Славянске" и "Старобельске" - это лишь временное решение. Напомню, что все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, поэтому в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров", - рассказал Неижпапа.

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Кроме "Славянска " и" Старобельска", полученных Украиной в 2019 году, вооружение установят на катера "Сумы" и "Фастов", переданных в ноябре. Еще один катер Island готовят к передаче в США.

Неижпапа добавил, что к 2023 году будет получен первый британский корвет типа ADA. Его оборудуют соответствующим вооружением и военной техникой, чтобы в 2024 году ввести его в состав военного флота. Этот корвет уже построен на 80%.

Корвет типа ADA строят в рамках совместного британо-украинского сотрудничества, согласованного в ноябре 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

23 ноября этого года еще два патрульных катера типа Island прибыли в Украину. Вскоре под командованием украинских экипажей катера начнут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи США, которая продолжается с 2014 года.

Автор: Ирина Погорелая