Два американских патрульных катера класса "Island" отправились из Балтимора в Одессу.

В Украину из Соединенных Штатов Америки направляются два патрульных катера класса "Island".

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

"Два американских патрульных катера класса "Island" отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиардов долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до конца текущего года будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, переданных Украине в рамках двустороннего сотрудничества с США.

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Автор: Виталий Саенко