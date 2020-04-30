ПАСЕ хочет провести "виртуальную" летнюю сессию

Восстановлением работы ассамблеи будет заниматься Постоянный комитет ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы намерена возобновить свою работу и таки провести летнюю сессию. Решение об этом могут принять уже в четверг.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собеседников в нескольких делегациях.

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Возобновлением работы ассамблеи будет заниматься Постоянный комитет ПАСЕ, который не будет ограничиваться сугубо процедурными вопросами, но и планирует принять несколько содержательных решений – в частности утвердить повестку дня летней сессии 22-26 июня.

В Европе думают о проведение «виртуальной сессии» в онлайн-режиме. Журналисты отмечают, что такие вероятные изменения в регламенте ограничивают возможность убеждать других евродепутатов и усиливают мощных игроков вроде России.

Решение о переходе к виртуальной работе несет определенные угрозы для Украины, поясняет издание.

Как сообщал УНИАН, свою весеннюю сессию ПАСЕ отменила из-за пандемии коронавируса.