ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы была запланирована на 20–24 апреля в Страсбурге.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была запланирована на 20–24 апреля в Страсбурге, отменена в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщается на сайте этой организации, такое решение было принято председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом после консультаций с Бюро ассамблеи, передает kommersant. Отмена сессии «направлена на то, чтобы обеспечить безопасность и хорошее самочувствие членов ПАСЕ, гостей и персонала ассамблеи», а также «учитывает карантинные меры, введенные рядом государств–членов Совета Европы», в том числе Францией.

По данным Главного управления здравоохранения Франции на 15 марта, в этой стране от болезни, вызываемой коронавирусом, умерло 127 человек. Заражены 5423 человек, 400 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, ВОЗ объявила 11 марта вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.