По его словам, следственные действия проводят сотрудники СБУ.

В Одессе по месту жительства бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко силовики проводят обыски.

Об этом сам Паращенко сообщил в Facebook.

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Он утверждает, что следственные действия проводят сотрудники Службы безопасности Украины.

В социальных сетях сообщают, что обыски проводятся в особняке Паращенко, расположенном в курортной зоне – на Французском бульваре.

Отмечается, что внутреннее убранство домостроения и его внешний вид напоминают дворец, и сотрудники СБУ, которые осуществляют следственные мероприятия, ходят по дому в бахилах.

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Автор: Лариса Козовая