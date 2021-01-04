29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. На следующий день в суде заявили о незаконности этого указа.

Собрание судей Конституционного суда Украины об отстранении председателя суда Александра Тупицкого начнется завтра в 12:00.

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Об этом судья КСУ Игорь Слиденко сообщил в комментарии УНИАН.

По словам судьи, сегодня ему сообщили, что завтра на 12:00 назначено собрание судей КСУ, на котором будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в суде в связи с изданием президентом указа об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ.

Вместе с тем Слиденко отметил, что собрание суда - это не пленарное заседание, и поэтому кворум на нем не регламентирован, и соответственно все решения собрания не будут иметь каких-либо юридических последствий, в отличие от пленарного заседания.

"Я не знаю, сколько на собрание придет моих коллег. Очевидно, что если придет 5, то это вряд ли можно будет назвать собранием. Если придет 10 или больше - да, это будет собрание судей", - отметил он.

Также Слиденко высказал мнение, что указ президента об отстранении Тупицкого имеет все признаки неконституционного.

"Но это с одной стороны. А с другой - указ действует, и его нужно выполнять, несмотря на его неконституционность. Вместе с тем, если будет соответствующее обращение в КСУ, то наверняка его могли бы признать неконституционным. Однако такого обращения в настоящее время в суде нет", - сказал он.

Также судья предположил, что противостояние между Конституционным судом и Офисом президента обусловлено опасениями, что суд может признать неконституционной земельную реформу.

"Я не могу комментировать, что примет Конституционный суд и, собственно, обсуждать этот вопрос еще не начали, поскольку представитель президента не явился на устные слушания по этому вопросу. Однако возможно они боятся, что суд может признать неконституционной земельную реформу. Как следствие - они не получат денег в бюджет, которые запланировали получить от запуска рынка земли", - отметил судья КСУ.

Также в целом он назвал эту ситуацию информационной войной, однако ее результат в настоящее время предсказать невозможно.

"Кто кого передавит - неизвестно. Возможно тот, у кого окажутся крепче нервы", - сказал Слиденко.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря председатель КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты по уголовному производству о завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

После этого в КСУ заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.

В свою очередь в офисе президента заявили, что любые "заявления", размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

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Автор: Дмитрий Хилюк