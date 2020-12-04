По словам спикера парламента, нет проектов постановлений, которые предусматривали бы отставки министров, кроме руководителя Минздрава.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков исключает рассмотрение в ближайшее время вопроса об отставке премьер-министра, а соответственно и правительства.

Читайте такжеОПЗЖ инициирует отставку министра Степанова – нардеп РабиновичКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в пятницу.

«Я не думаю, что в ближайшее время вопрос относительно премьер-министра будет подниматься. Таких вопросов я не вижу», - сказал Разумков.

По его словам, сейчас в парламенте нет проектов постановлений, предусматривающих отставку министров. При этом спикер напомнил, что уже давно ведутся разговоры по поводу возможной отставки ряда министров.

«Относительно министров, то на сегодняшний день ни постановлений Верховной Рады, так как это может инициировать парламент, или представления премьер-министра пока нет», - заверил Разумков.

При этом он добавил, что есть проект постановления, инициированный народными депутатами, об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

«Но не знаю, сможет ли оно набрать необходимое количество голосов... Я думаю, что сегодня Министерство здравоохранения без руководителя оставлять невозможно. Ибо те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, они более, чем серьезные», - подытожил Разумков.

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Автор: Надя Пришляк