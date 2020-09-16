Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, спровоцированного сомнительно организованным голосованием на выборах президента Беларуси 9 августа, отметили на Банковой.

В Офисе президента Украины заявляют, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей власти Беларуси на официальный Киев распространяется на плоскость межгосударственных отношений.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Офиса президента заявлении о ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе.

«Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к большому сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений», - сказано в заявлении.

В ОП напомнили, что Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа.

«Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства на сто процентов и обеспечивать права и свободы человека, гарантированные международными конвенциями и национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси», - подчеркнули в Зеленского.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров