В Офисе президента Украины заявляют, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей власти Беларуси на официальный Киев распространяется на плоскость межгосударственных отношений.
Об этом говорится в распространенном пресс-службой Офиса президента заявлении о ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе.
«Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к большому сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений», - сказано в заявлении.
В ОП напомнили, что Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа.
«Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства на сто процентов и обеспечивать права и свободы человека, гарантированные международными конвенциями и национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси», - подчеркнули в Зеленского.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram