Члены антикоррупционного комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту принять этот законопроект за основу и в целом как закон.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом проект закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины (№4304).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Антикоррупционный комитет является главным по этому законопроекту.

Комитет рекомендовал парламенту включить этот законопроект в повестку дня текущей сессии и принял решение, что он соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Кроме того, члены комитета поддержали предложение рекомендовать парламенту принять этот законопроект за основу и в целом как закон.

Законопроект о возобновлении е-декларирования, отмененного КСУ

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (регистрационный номер 4304) являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, "ЕС", "Голос" и "Слуга народа ".

В пояснительной записке к документу сказано, что 27 октября Конституционным судом Украины принято решение № 13-р/2020, которым признаны неконституционными ряд норм законодательства, касающегося электронного декларирования. В связи с этим решением возникли существенные законодательные пробелы, в частности, в части регулирования деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.

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Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается восстановить права НАПК, в частности, предоставить право получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе, с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач; иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе, содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе, правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона №1700.

При этом, авторы законопроекта предлагают поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности, учитывая правовую позицию КСУ.

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Автор: Татьяна Поляковская