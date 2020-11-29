Татаров пояснил, что высказал свое личное мнение.

В Офисе президента Украины заявили, что заявление заместителя главы ОП Олега Татарова, касающееся деятельности НАБУ, является его личным мнением и не отражает официальной позиции Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, распространенном вечером в воскресенье.

В ОП напомнили, что Зеленский неоднократно заявлял, что признание неконституционными отдельных положений закона "О НАБУ" не смогло разрушить легитимность и независимость как самого ведомства, так и его руководителя Артема Сытника.

"Как заявил Олег Татаров, он работает в команде президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

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Далее приводятся объяснения самого Татарова.

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", – сказал он.

Председатель ОП Андрей Ермак отметил, что независимость и целостность антикоррупционной системы является приоритетной позицией.

Заявление Татарова о НАБУ: что сказал заместитель главы ОП

Накануне Олег Татаров раскритиковал деятельность Бюро и его руководства.

"НАБУ - это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - сказал он в одном из своих интервью СМИ. По убеждению чиновника, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

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Автор: Юрий Годован