Олег Николенко отметил, что начинает новый дипломатический раздел в своей жизни и продолжит плодотворно работать ради интересов Украины.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уходит с должности. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что работал на этой должности 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории Украины.

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"Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе. Спасибо своей команде в пресс-службе, коллегам в департаменте. Вместе мы вывели коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень. Можем гордиться, что сейчас наши подходы задают мировые тренды, на них равняются, изучают и перенимают в разных странах мира", - добавил Николенко.

Также он поблагодарил коллег в министерстве в Киеве и за рубежом за слаженную командную работу.

"После российского полномасштабного вторжения наши дипломаты говорили мощным проактивным голосом. Это было чрезвычайно важно как в контексте разоблачения преступлений России, так и привлечения международной поддержки для нашей борьбы", - отметил дипломат.

В то же время, он сообщил, что окончание одного раздела означает начало нового.

"Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства", - подчеркнул Николенко.

Что известно о деятельности Олега Николенко

Николенко стал спикером МИД в ноябре 2020 года. На этой должности он заменил Екатерину Зеленко, которую назначили послом в Сингапуре.

Николенко в 2008 году открыл для себя мир дипломатии, пройдя конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии. Также он был многолетним спикером Постоянного представительства Украины при ООН.

Как писал УНИАН, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - отметил глава государства в своем вечернем обращении.

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