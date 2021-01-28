По словам президента, «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит международных партнеров в поддержку целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал временную оккупацию Россией Крыма «страшной ошибкой», которую нужно исправить.

Читайте такжеЗеленский подчеркнул, что создание Крымской платформы уже поддержали в Европе и Северной АмерикеКак информирует пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Детально обсужден план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуска «Крымской платформы». Стратегически эти события должны произойти с привлечением международного сообщества. Все партнеры и друзья Украины, лидеры других государств будут приглашены письмами за личной подписью президента. Однако во время телефонных разговоров с иностранными лидерами Зеленский также обсуждает планы на будущее и приглашает присоединиться к празднованию и «Крымской платформе».

«Для Украины День Независимости - большой праздник. Но мы уже давно является равноправным игроком на международной арене. Празднование этой важной даты - 30-летия независимости - вместе с нашими друзьями и партнерами будет способствовать укреплению наших позиций. В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди, но мы уже имеем бесценный опыт, который может укреплять наши отношения и помогать другим», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения Крыма.

«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия», - подчеркнул Зеленский.

Что такое крымская платформа

23 сентября 2020 года Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание «Крымской платформы» уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" при участии лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 гда в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров