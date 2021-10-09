Ранее Кива оскандалился поздравлением Путина с днем рождения.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отреагировал на приглашение бойцов Вооруженных сил приехать к ним на Донбасс поздороваться с россиянами.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вечером, 8 октября, в сети появилось видеообращение военных к депутату с передовой. Бойцы были разгневаны поступком Кивы, который поздравлял Владимира Путина с днем рождением. Они предложили парламентарию так же "поздороваться" с оккупантами непосредственно на фронте.

Мужчины попросили собратьев, которые сейчас дома, "плюнуть в морду" Киве так, как он это сделал с Вооруженными Силами: "Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду".

На что Кива обвинил бойцов в том, что те якобы пересмотрели телевизор.

"Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин... Моя задача как политика – забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!"– написал нардеп.

Что предшествовало

7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

8 октября нардеп уточнил, что приветствовал прежде всего "мужчину", которого уважает. При этом, в комментарии журналистам, Илья Кива не смог ответить на вопрос относительно оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Вечером, 8 октября, нардеп Роман Лозинский обратился в СБУ, Минюст и СНБО с требованием запретить деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" на территории Украины и привлечь причастных в подрыве нацбезопасности лиц к ответственности.

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Автор: Виолетта Орлова