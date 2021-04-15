Дальнейшее обострение ситуации, которое провоцирует Россия, будет стоить ей слишком дорого, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщает ТСН, об этом он сказал в ток-шоу "Право на власть".
Он заявил, что во многих странах мира сейчас принимаются и прорабатываются решения, направленные на сдерживание РФ от дальнейшей агрессии.
"То есть там, где они находятся, они должны сейчас остановиться, а потом просто отойти назад. И в конце концов в конце должна произойти и деоккупация наших территорий", - пояснил он.
По словам министра, сейчас категорически недопустимо повторять ошибки международных партнеров Украины, которые были в 2014 году. Именно тогда началась российская агрессия против Украины.
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"И сейчас мы видим, что этого нет. Это проявляется очень четко в двух элементах. Во-первых, единодушная поддержка Украины мгновенная. И никто не начинает спрашивать: "Кто там на самом деле виноват? А может, Украина тоже?". Очень четкое: "Это делает Россия. Эскалацию делает Россия. Украина заслуживает уважения за свою взвешенную позицию". Эту ошибку мы устранили: когда они не могли в 2014 году быстро определить и занят ли тот или иной бок. И во-вторых - и это был мой ключевой сигнал и одна из ключевых тем моих бесед в Брюсселе и тех 17 телефонных разговоров, которые я провел за последние две недели с министрами иностранных дел других стран: что за правильными своевременными словами должны последовать правильные своевременные действия", - сказал Кулеба.
В качестве примера он привел решение США о введении санкций против России и объявление Джо Байденом чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за действий РФ.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Также США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной.
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