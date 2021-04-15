Кулеба отметил, что за словами поддержки должны последовать соответствующие действия.

Дальнейшее обострение ситуации, которое провоцирует Россия, будет стоить ей слишком дорого, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает ТСН, об этом он сказал в ток-шоу "Право на власть".

Он заявил, что во многих странах мира сейчас принимаются и прорабатываются решения, направленные на сдерживание РФ от дальнейшей агрессии.

"То есть там, где они находятся, они должны сейчас остановиться, а потом просто отойти назад. И в конце концов в конце должна произойти и деоккупация наших территорий", - пояснил он.

По словам министра, сейчас категорически недопустимо повторять ошибки международных партнеров Украины, которые были в 2014 году. Именно тогда началась российская агрессия против Украины.

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"И сейчас мы видим, что этого нет. Это проявляется очень четко в двух элементах. Во-первых, единодушная поддержка Украины мгновенная. И никто не начинает спрашивать: "Кто там на самом деле виноват? А может, Украина тоже?". Очень четкое: "Это делает Россия. Эскалацию делает Россия. Украина заслуживает уважения за свою взвешенную позицию". Эту ошибку мы устранили: когда они не могли в 2014 году быстро определить и занят ли тот или иной бок. И во-вторых - и это был мой ключевой сигнал и одна из ключевых тем моих бесед в Брюсселе и тех 17 телефонных разговоров, которые я провел за последние две недели с министрами иностранных дел других стран: что за правильными своевременными словами должны последовать правильные своевременные действия", - сказал Кулеба.

В качестве примера он привел решение США о введении санкций против России и объявление Джо Байденом чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за действий РФ.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Юрий Годован