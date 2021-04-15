Байден заявил, что угроза обусловлена вредной зарубежной деятельностью России, угрожающей нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности в связи с действиями РФ.

Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 15 апреля.

Байден заявил, что угроза обусловлена вредной зарубежной деятельностью России, угрожающей нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные вредные действия правительства Российской Федерации", - говорится в письме.

Среди таких действий в письме Байдена указаны:

усилия по подрыву свободных и демократических выборов в США и странах-партнерах;

привлечение и поддержка преступной деятельности, связанной с кибератаками против США и их союзников;

подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Читайте такжеВ России отреагировали на новые санкции США: обещают "решительный отпор"

Санкции США против России

Сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий