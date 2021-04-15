Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности в связи с действиями РФ.
Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 15 апреля.
Байден заявил, что угроза обусловлена вредной зарубежной деятельностью России, угрожающей нацбезопасности, внешней политике и экономике США.
"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные вредные действия правительства Российской Федерации", - говорится в письме.
Среди таких действий в письме Байдена указаны:
- усилия по подрыву свободных и демократических выборов в США и странах-партнерах;
- привлечение и поддержка преступной деятельности, связанной с кибератаками против США и их союзников;
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США;
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.
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Санкции США против России
- Сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.
- Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.
- Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов
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