Секретарь СНБО подчеркнул, что восточные регионы Украины – украинская земля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал россиянам заботиться о благополучии своих дальних регионов, "пока это их территория".

Об этом говорилось в эфире Свободы Савика Шустера.

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"Надо, чтобы Российская Федерация забрала свое имущество и покинула территорию Донецкой и Луганской областей. Забрала свои танки, забрали БТР, которые заправляют (горючим – ред.) членов вашей фракции (Данилов обратился к депутату ОПЗЖ Юрию Бойко – ред.) через ваш завод. И убралась из Украины", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что восточные регионы Украины – украинская земля.

"И мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Господин Лавров что-то там начинает говорить об Украине... Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь", - посоветовал Данилов.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Яна Ставская