Александр Ткаченко посетовал, что в Telegram есть анонимные каналы и "множество российских активностей".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил ввести "определенное регулирование" социальной сети Telegram.

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения", - сказал Ткаченко в интервью агентству Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, есть ли у министерства видение, как относиться к Telegram в связи с ростом его популярности.

Министр отметил, что плюс этой соцсети - в быстром донесении информации, в том числе и для населения, находящегося на временно оккупированных территориях.

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"С другой стороны - анонимные Telegram-каналы и множество российских активностей там. Кроме того, у Telegram нет обратной связи. Какой бы она ни была в Facebook или Google, но она есть – мы, по крайней мере, знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в Telegram - этот вопрос непростой", - добавил он.

На вопрос, будет ли вводиться какой-либо государственный контроль в отношении Telegram или запрет, министр отметил, что не говорил о запрете, скорее - об определенном регулировании.

"Потому что Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги - это первый вопрос. Второй - это опять-таки с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, каким образом это взаимодействие происходит", - добавил Ткаченко.

В то же время министр отметил, что так называемое регулирование Telegram пока находится на обсуждении на уровне "давайте поговорим". "Но думаю, что время пришло включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с Telegram", - подчеркнул он.

Кроме того, на вопрос, была ли уже у министерства коммуникация с Telegram по каких-либо вопросам, Ткаченко посетовал, что ведомство приглашало соцсеть к диалогу, но там на контакт не идут. "Им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования. Им это неинтересно, они существуют в своем "пузыре". Пользуясь случаем, приглашаем их к диалогу", - добавил министр.

Что касается слухов о связи Telegram с российскими спецслужбами, глава ведомства заявил, что у властей точной информации нет.

"Убедиться в том, что там есть следы ФСБ или еще чьи-то, довольно непросто. Но тот факт, что коммуникации с Telegram нет, вызывает множество вопросов и сомнений", - подытожил Ткаченко.

Реакция администраторов ТГ-каналов

Комментируя это заявление, известный блогер и волонтер Игорь Лаченков, в Telegram-канале которого свыше 1,1 млн подписчиков, высказал возмущение.

"Ткаченко кринж, все дела Министерста культуры уже решили, давайте обсудим телеграм", - написал он.

В популярном канале "Джокер" возмутились по поводу заявления Ткаченко.

"Хотел написать пост про Ткаченко, но после того как его Лачен уже за***, который никогда никого не х***, то думаю всем все ясно...", - сказано в посте.

Администратор канала "Вертикаль" предположил, что министр высказал такое мнение, так как ТГ-каналы гораздо популярнее телемарафона "Єдині новини".

Отношение властей к популярности Telegram-каналов

Как известно, в Украине уже давно ведутся разговоры о необходимости регулирования Telegram, поскольку достоверно неизвестно, кто администрирует эту соцсеть, и есть возможность вести анонимные Telegram-каналы, в которых предоставляют фейковую или манипулятивную информацию.

31 марта 2023 года в Украине вступил в силу закон "О медиа". Закон определяет правовые основы деятельности субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере.

Документ, в частности, предусматривает запрет деятельности в Украине СМИ государства-оккупанта, механизмов борьбы с враждебными интернет-сервисами и процедуру формирования "черных списков".

Медиа, структура собственности которого непрозрачна или не соответствует принятому закону, грозит закрытие.

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