Дарья Скобликова

На минувшей неделе президент Украины подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", который наконец должен урегулировать и согласовать процедуру проведения всеукраинского референдума в соответствии со статьями 69 и 72 Конституции Украины.

Прежде всего, указанным законом закрывается правовой вакуум народовластия, который образовался после того, как Конституционным судом Украины 26 апреля 2018 года был признан недействительным и отменен закон "О всеукраинском референдуме" от 2012 года. То есть, на протяжении почти трех лет Народная инициатива в форме референдума, как институт власти, юридически обеспечивалась Конституцией Украины, но фактически не имела легитимного пути воплощения.

Поэтому нынешний закон стоит рассматривать через призму основ Конституции, как ее часть, а не отдельно в вопросах, закрепляющих право "непосредственного участия народа" и основания проведения всеукраинского референдума.

Предоставление любой форме власти абсолютного, неограниченного характера – может привести к последствиям, связанным с политически мотивированными манипуляциями

Как известно, статьей 5 Конституции провозглашается и закрепляется, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Согласно статье 69 Конституции - народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии. Однако, даже при таком конституционном обеспечении народовластия, все-таки надо принципиально понимать и то, что оно, как и любая другая легитимная форма власти, должно иметь определенные границы для соблюдения демократического баланса между интересами большинства и меньшинства.

Предоставление любой форме власти абсолютного, неограниченного характера – может привести к последствиям, связанным с политически мотивированными манипуляциями.

К таким выводам в свое время пришел Конституционный суд, в частности во время рассмотрения вопроса о конституционности закона «О всеукраинском референдуме» от 6 ноября 2012 года. По крайней мере в той части закона, где предусматривалось, что предметом всеукраинского референдума по народной инициативе является принятие Конституции Украины, ее новой редакции в порядке, который определялся тем законом. Именно тогда, отменяя закон, КСУ отметил в своем решении от 26 апреля 2018 года, что соответствующий порядок внесения изменений в Конституцию непосредственно установлен нормами статей раздела XIII самой Конституции. Основной закон имеет высшую юридическую силу, а Верховная Рада шестого созыва попыталась протащить вопрос урегулирования Конституции простым законом. Более того, тот закон №5475 исключал участие Верховной Рады по внесению изменений в Основной закон, ведь формировал законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти вне порядка, предусмотренного Конституцией.

Кроме этого, предыдущий закон о всеукраинском референдуме существенно ограничивал полномочия КСУ, поскольку исключал участие Конституционного суда и делегировал полномочия по решения о соответствии законопроекта конституционным нормам Центральной избирательной комиссии.

Предыдущий закон о всеукраинском референдуме существенно ограничивал полномочия КСУ

Не лишним будет заметить, что Венецианская Комиссия (совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям) согласилась с решением КСУ от 26 апреля 2018 года о признании неконституционными положения предыдущего закона о референдуме (№5475).

В отличие от своего предшественника, закон Украины «о народовластии через всеукраинский референдум» предусматривает участие и законодательную инициативу парламента Украины как того требуют нормы, закрепленные в статьях Конституции.

Статьей 3 этого закона предусмотрено, что предметом всеукраинского референдума могут быть следующие вопросы:

1) утверждение закона О внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

По каждому из этих вопросов, вынесенных на всеукраинский референдум, решающий голос принадлежит гражданам Украины.

Дарья Скобликова, юрист юридической компании Investment Service Ukraine

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