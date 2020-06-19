Зеленский сменил главу Винницкой ОГА

Сергей Борзов до этого руководил Госуправлением делами.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владислава Скальского от должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на эту должность Сергея Борзова, который до этого руководил Госуправлением делами.

Соответствующие указы от 18 июня размещены на сайте главы государства.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Как сообщал УНИАН, 12 июня правительство одобрило проекты решений президента Украины об освобождении от должности председателя Винницкой ОГА Скальского и назначении на эту должность Сергея Борзова.

Справка УНИАН. Сергей Борзов родился 1 января 1981 года. Выпускник исторического факультета Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского. В 2006-2011 годах был директором команды телевизионной игры "Клуб веселых и находчивых» (КВН) "Винницкие перцы", в 2011-2012 годах - директором команды КВН "Сборная Украины". Также работал в обществе с ограниченной ответственностью "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и компания".

В 2014 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Государственного управления делами.

В 2015-2016 годах он возглавлял Госуправление делами как врио, с 11 августа 2019 года по настоящее время - в должности руководителя.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram