Исполнение обязанностей председателя ГСЧС возложено на заместителя руководителя Владимира Демчука.

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как говорится в сообщении МВД, исполнение обязанностей председателя ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Напомним, 4 августа министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал кадровые изменения в этом ведомстве. "Относительно ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения", - сообщал тогда он.

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