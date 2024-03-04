Также Кабмин работает над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции.

Кабинет министров планирует сократить количество министерств на треть и внедрить "Дію" для государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конфереции. "Президент объявлял, что мы ведем работу над изменением формата правительства, то есть сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество госслужащих", - заявил он.

По его словам, в этом году уже сократили 20 тыс. вакансий государственной службы.

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Также Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные административные функции.

Он пояснил, что министерства должны формировать политики, а Центр правительства в свою очередь будет предоставлять юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку.

"Мы также работаем над внедрением так называемой "Дії" для госслужащих", - рассказал глава правительства.

Сокращение министерств

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что возможно сокращение управленческого аппарата из-за дефицита средств на его финансирование.

"У нас есть этот разговор с премьер-министром, и он базируется исключительно на дефиците денег. Если соответствующий дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура, и это не только о Кабинете министров говорится, чтобы инфраструктура управления нашего государства уменьшилась. Есть такой формат, мы к нему подготовлены", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет об уменьшении количества министерств, министров, более скоординированное управление.

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