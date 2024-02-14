Также предусматривается предоставление защитникам Украины определенных льгот.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы".

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook главные положения документа. Он назвал его "законом для тех, кто "на нуле и в посадках".

Выплаты за уничтожение и захват техники

Законопроектом предлагается выплачивать бойцам деньги за захват российской техники. За танк - 200-370 тысяч гривен, САУ/РСЗО - 200-370 тысяч гривен, БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему - 30-100 тысяч гривен, другие броне или грузовые автомобили - 10-30 тысяч гривен, ЗРК - 200-370 тысяч гривен, радиолокационные системы средств ПВО - 200-370 тысяч гривен, средство контрбатарейной борьбы - 30-150 тысяч гривен гривен, средство РЭБ - 30-150 тысяч гривен, БПЛА разведывательного типа - 30-100 тысяч гривен, БПЛА ударного типа - 30-100 тысяч гривен, крылатую и баллистическую ракету - 100 тысяч гривен, военный самолет - 500 тысяч гривен, военный вертолет - 300 тысяч гривен, комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч гривен, военный корабль - 300-500 тысяч гривен, средства Рер - 30-100 тысяч гривен.

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Отмечается, что выплаты смогут получать не только военнослужащие, но и спецназовцы. Вознаграждение будут распределять между теми, кто участвовал в обнаружении, уничтожении или захвате техники.

Кроме того, дополнительное вознаграждение получат командиры этих бойцов: непосредственный командир - 5%, командир уровня взвода, командир уровня роты, группы - 3%, командир уровня батальона - 2%, командир уровня бригады (полка) - 1%.

Надбавки и вознаграждения

Предполагается, что военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят службу не менее 12 месяцев, из которых не менее 6 месяцев участвуют в боевых действиях, будут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5.

А военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 24 месяцев, из которых минимум 12 месяцев участвуют в боевых действиях, будут получать должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 2.

Также нардепы предлагают единовременно выплатить определенные суммы тем, кто после 24 февраля 2022 года заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения:

солдатам - 120 тысяч гривен;

сержантам и старшинам - 160 тысяч гривен;

офицерам - 200 тысяч гривен.

Тем, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но решил продолжить служить, предлагают ежемесячно дополнительно доплачивать 10 тысяч гривен.

Льготы для военных

Предлагается предоставить право на кредит для открытия бизнеса со ставкой до 5% всем, кто служил не менее 36 месяцев (из них не менее 12 боевых), не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.

Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет хотят предоставить всем, кто служил не менее 36 месяцев (из них не менее 24 боевых), раненые, продолжающие службу, но имеющие право на освобождение, освобожденные из плена, а также те, кто не смог продолжить службу из-за ранения.

Также в законопроекте говорится о праве на льготную растаможку автомобилей для тех, кто проходил военную службу после полномасштабного нападения РФ.

Бойцы, отслужившие не менее 36 месяцев, будут иметь право на скидку 50% на таможенные и налоговые платежи. Те, кто отслужил не менее 24 месяцев (из них - не менее 12 боевых), будут иметь право на "нулевую растаможку". Такое право должно быть введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Демобилизация

Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с окончанием срока службы, если военный не хочет продолжать военную службу:

в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;

в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.

Страхование

Предлагается за государственные средства установить пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них - не менее 12 боевых) и для освобожденных из плена. Отмечается, что действие страхования будет распространяться и на их семьи.

Также документ предусматривает установку минимальных размеров пенсий по инвалидности людям, получившим инвалидность вследствие участия в ATO, ООС и вооруженной российской агрессии против Украины:

I группа - 25 тысяч гривен;

ІІ группа - 20 тысяч гривен;

III группа - 15,6 тысячи гривен.

Подготовка призывников

Все призывники, ранее не проходившие военной службы, должны будут пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки, который продлится каждые три месяца. В него войдут:

тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности);

тактическая медицина (не менее 10%);

огневая подготовка (не менее 30%).

Закон установит механизмы контроля за прохождением призывниками обучения. За некачественную подготовку защитников будет дополнительная ответственность для инструкторов и руководителей учебных центров. После курса-обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата - дополнительное обучение до одного месяца.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за новый законопроект о мобилизации. В нем предлагалось снизить призывной возраст до 25 лет, ввести электронный кабинет военнообязанного и наказание для уклонистов.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сначала заявил, что законопроект нарушает нормы Конституции, однако затем призвал проголосовать за него. Он объяснил это тем, что . замечания смодут урегулировать ко второму чтению.

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