По его словам, речь идет об уменьшении количества министерств, министров, более скоординированное управление.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре возможно сокращение управленческого аппарата из-за дефицита средств на его финансирование. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Когда мы говорим о перезагрузке (во власти - УНИАН), это зависит от некоторых вещей. У нас есть этот разговор с премьер-министром, и он базируется исключительно на дефиците денег. Если соответствующий дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура, и это не только о Кабинете министров говорится, чтобы инфраструктура управления нашего государства уменьшилась. Есть такой формат, мы к нему подготовлены", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет об уменьшении количества министерств, министров, более скоординированном управлении.

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"Здесь у нас есть абсолютно открытый диалог, и мы к этому готовы. Я думаю, что показателем будет понимание, что мы будем иметь весной, немного позже, месяц-два, и будем все понимать. Тоже самое и армия. По армии, мы ждем аудит, который должны провести Минобороны, главком совместно с Генштабом. Там также ответы на эти вопросы", - рассказал глава государства.

Изменения в руководстве ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.

Президент отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня, в частности с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Также был назначен новый командующий Сухопутных войск ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Должность стала вакантной после того, как Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ.

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