Соответствующее решение принято правительством на сегодняшнем заседании.

Временно возложено исполнение обязанностей Министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале.

"На своем заседании 9 февраля Кабинет Министров Украины принял распоряжение: о временном возложении исполнения обязанностей министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича", - говорится в сообщении.

Порхун - с марта 2014 года - участник военных операций в южных и восточных областях Украины. С 23 апреля 2014 года по 6 января 2016 года участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Командовал подразделением в боевых столкновениях во время освобождения населенных пунктов Степановка, Красный Луч, Алчевск, Снежное, Чернухино, Тельманово, Старобешиве, Торез, Ясиноватая, Енакиево, Краматорск, Красноармейск, Шахтерск, Славянск, Изварино, Лисичанск, горы Карачун. В январе 2015 года батальон под командованием Порхуна был задействован в боевых операциях по деблокированию подразделений Вооруженных сил в Донецком аэропорту.

С августа 2014 года по июнь 2017-го командовал 13 оаемб 95 оаембр. В декабре 2017 года уволился с военной службы с правом ношения военной формы. Майор в отставке. С 23 апреля 2020-го - первый заместитель министра по делам ветеранов Украины.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" получил в марте 2015 г. За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Отставка министра по делам ветеранов: что известно

5 февраля в Верховную Раду поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке. Председатель совета Руслан Стефанчук сказал, что оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Вечером президент Владимир Зеленский объяснил отставку Лапутиной тем, что небходимо усилить государственную политику в отношении героев и ветеранов, а также предпринять шаги перезагрузки.

Уже 7 февраля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Лапутиной. "За" проголосовали 302 депутата, "против" - ни одного. Кроме того, профильный комитет по вопросам соцполитики отметил неудовлетворительную работу Министерства.

Как известно, Лапутина возглавляла Министерство по делам ветеранов три года - с декабря 2020-го. В прошлом году Общественный совет при Минветеранах публично обратился к Лапутиной с призывом уйти с должности.

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