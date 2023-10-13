Он считает, что лучший способ для достижения мира – это переговоры на основе украинской формулы мира.

Война РФ против Украины должна закончиться путем проведения переговоров.

Такое мнение высказал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Китай. Он отметил, что их уже нужно начинать. При этом он отметил, что такие переговоры должны базироваться на украинской формуле мира.

"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах – это украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", – подчеркнул Боррель.

В связи с этим он призвал Китай повлиять на РФ для прекращения агрессии в Украине. Он предостерег китайские власти от прямой или косвенной военной поддержки Москвы. "До сих пор, и я благодарю за это, никакой прямой военной поддержки России не было, это то, что для нас является очень важным", – подчеркнул европейский дипломат.

Кроме того, Боррель попросил Пекин добиться возвращения РФ в Черноморскую зерновую инициативу, поскольку этое "имеет влияние на весь мир с точки зрения продовольственной безопасности".

Боррель и война в Украине

В начале октября Боррель заявил, что Евросоюз не может заменить ту помощь для Украины, которую предоставляют США. По его словам, Украина нуждается как в поддержке от Евросоюза, которая будет предоставлена и увеличена, так и в поддержке США.

Вас также могут заинтересовать новости: