В Еврокомиссии считают, что две страны получают достаточно нефти, и нет нужды ни в каких "срочных консультациях" с участием Украины.

Европейская комиссия призвала Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти вместо того, чтобы обвинять Украину в нефтяной блокаде. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо вице-президента Еврокомиссии, еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, адресованное Будапешту и Братиславе.

Ранее правительства Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой вмешаться в их спор с Украиной и провести "срочные консультации" после того, как Киев ввел санкции против российской энергетической компании "Лукойл".

Поскольку две страны зависят от российской сырой нефти, проходящей через Украину по трубопроводу "Дружба", который также используется "Лукойлом", Венгрия и Словакия заявили, что этот шаг грозит дефицитом топлива.

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Но Домбровскис отметил, что в настоящее время обе страны получают достаточно нефти, потому никакие срочные консультации с Еврокомиссией с участием Украины не требуются.

Еврокомиссар написал в своем письме, что Венгрии и Словакии "нужно активно заниматься диверсификацией, отказавшись от российского ископаемого топлива". Также он предложил использовать альтернативные маршруты поставки нефти, например, через Хорватию.

"Текущий анализ комиссии указывает на достаточную пропускную способность для Венгрии и Словакии через альтернативные трубопроводы, такие как трубопровод Janaf Adriatic", – говорится в письме.

По данным вице-президента Еврокомиссии, венгерская энергетическая компания MOL ранее признала, что попавшая под украинские санкции компания "Лукойл" не является владельцем той нефти, которая идет транзитом через Украину. Следовательно, украинские санкции не затронули поставки нефти в Венгрию.

Нефтяной скандал с Венгрией и Словакией

Как писал УНИАН, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предложил Венгрии и Словакии воспользоваться маршрутом импорта нефти через Хорватию. При этом он отметил, что санкции Украины против "Лукойла" не несут угрозы для стран ЕС.

Заинтересованность в использовании хорватского маршрута высказал и официальный Загреб. Однако Венгрия отклонила предложение Хорватии использовать ее трубопроводную систему как альтернативу импорту российской нефти.

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