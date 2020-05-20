Мэр Черкасс ответил Зеленскому, который назвал его "бандитом" (видео)

Бондаренко заявил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко утверждает, что все уголовные дела против него на самом деле открыты за политическую деятельность.

Об этом он заявил в своем видео, выложенном в Facebook.

Читайте такжеЗеленский рассказал детали своего зимнего визита в Оман

По словам городского головы, он в 2013-2014 годах был активистом Евромайдана.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их поднимали за мою политическую деятельность, в частности за то, что вы стали президентом», – сказал он.

Бондаренко добавил, что будет стоять, сколько бы «приветов» Зеленский ему не передавал.

«Вам на местных выборах в Черкассах нечего «ловить», хоть вы говорите, что это для вас принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент», – заявил черкасский мэр.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал действия Бондаренко по послаблению карантина в городе вопреки решению Кабмина "некорректными", а самого мэра – "бандитом", против которого открыто 19 уголовных производств.

«Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если желаете. Я думаю, что он вел себя некорректно», – заявил Зеленский.

Справка УНИАН. Правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантин.

С 30 апреля горисполком Черкасс решил смягчить карантин. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мер.