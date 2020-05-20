Мэр Черкасс ответил Зеленскому, который назвал его "бандитом" (видео)
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко утверждает, что все уголовные дела против него на самом деле открыты за политическую деятельность.
Об этом он заявил в своем видео, выложенном в Facebook.
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По словам городского головы, он в 2013-2014 годах был активистом Евромайдана.
«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их поднимали за мою политическую деятельность, в частности за то, что вы стали президентом», – сказал он.
Бондаренко добавил, что будет стоять, сколько бы «приветов» Зеленский ему не передавал.
«Вам на местных выборах в Черкассах нечего «ловить», хоть вы говорите, что это для вас принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент», – заявил черкасский мэр.
Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал действия Бондаренко по послаблению карантина в городе вопреки решению Кабмина "некорректными", а самого мэра – "бандитом", против которого открыто 19 уголовных производств.
«Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если желаете. Я думаю, что он вел себя некорректно», – заявил Зеленский.
Справка УНИАН. Правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантин.
С 30 апреля горисполком Черкасс решил смягчить карантин. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.
Городской голова Черкасс заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса. 1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мер.