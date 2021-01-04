В Украине Славомира Новака подозревают в препятствовании исполнению судебных решений.

Украинские правоохранители направили польским коллегам письменное уведомление о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомиру Новаку.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Прокурорами Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований, в порядке международного сотрудничества, в компетентный орган Республики Польша направлено письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему исполняющему обязанности председателя Госагентства автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что бывшему и.о. председателя "Укравтодора" инкриминируют умышленное неисполнение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, и.о. председателя агентства в течение 2017-2019 годов "умышленно не исполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их исполнению".

"В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также бывший чиновник предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

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В начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. А в конце сентября того же года, добавляют в Офисе генпрокурора, чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. председателя Укравтодора и вернулся в Польшу, где он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело экс-главы "Укравтодора": что известно

В сентябре 2019 года Кабинет министров освободил Новака от должности председателя "Укравтодора". Он возглавлял компанию в течение трех лет.

По данным следствия, используя служебное положение в Украине, экс-чиновник выражал просьбу о получении неправомерной выгоды, однако сам факт ее получения происходил на территории Польши. Сейчас по делусообщено о подозрении 6 людям.

Для сокрытия преступлений экс-председатель "Укравтодора" создавал в Польше подконтрольные компании, уставный капитал которых пополняли участники тендерных процедур "Укравтодора", или участники тендеров могли выкупить подконтрольные компании за суммы, в сотни раз превышавшие размер их уставного капитала.

20 июля 2020 года польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Новаку объявлено подозрение в получении взятки.

В сентябре в Польше задержали еще трех человек, среди них директор польского топливно-энергетического концерна Дариуш К. и бывший член правления энергетических компаний Войцех Т.

Славомир Новак находится под стражей.

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Автор: УНИАН